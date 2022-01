Umbertide. l'amministrazione punta su Preggio per il turismo: "Alla Regione chiediamo inserire nel Piano nazionale di Ripresa e resilienza"

Borghi storici: inserire Preggio all'interno di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, economica e sociale. E' questa la richiesta inviata dal Comune di Umbertide alla Regione Umbria nei giorni scorsi, con l'obiettivo di ottenere le risorse necessarie dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (Pnrr) dedicate ai borghi storici che possano rendere Preggio ancora più attraente sotto vari aspetti.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono quelli di consentire l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca, in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale e di favorire il ritorno alla residenza.

A ciò si uniscono degli interventi per il miglioramento della fruibilità del territorio che condurranno alla creazione di nuove microeconomie e che contribuiranno alla promozione e valorizzazione del borgo.

«Preggio rappresenta uno dei gioielli del nostro territorio – afferma il sindaco Luca Carizia - E' quindi nostra intenzione dargli uno slancio ulteriore per migliorare ancora di più l'offerta che questo splendido borgo già esprime in maniera eccellente. L'opportunità che viene data da questo progetto pilota è interessante e importante per dare ancora più vigore alla realtà apprezzata dai tanti turisti e dai visitatori curiosi che ogni anno si recano a Preggio per ammirare le sue particolarità, le sue bellezze e la sua unicità. Uno slancio ulteriore per questo meraviglioso borgo può ripartire da qui, all'interno di un percorso che ha portato alla riapertura dell'ufficio postale e del dipensario farmaceutico nella sede di Palazzo Vignoli, garantendo di servizi essenziali agli abitanti della frazione».

Le risorse messe a disposizione dell’Umbria dal Programma per i borghi storici del Pnrr ammontano a circa 28,5 milioni di euro.