Pierantonio, lavori per gli ingressi e il parcheggio della scuola primaria

A Pierantonio sono iniziati i lavori per la sistemazione delle vie di accesso pedonali alla scuola primaria che sorge nella frazione. Proseguono quindi gli interventi presso le scuole del territorio, perfettamente in linea con le priorità dell'amministrazione comunale che ha deciso di impegnare parte di un contributo di 60mila euro erogato al Comune di Umbertide dal ministero dell'Interno per la realizzazione di questi lavori che consentiranno un radicale cambiamento della percorribilità della zona nei pressi dell'edificio scolastico.

All'inizio delle operazioni erano presenti il sindaco, la vicesindaco, l'assessore comunale all'Istruzione e ai Lavori pubblici e la dirigente scolastica del I circolo didattico, Silvia Reali.

I lavori presso gli accessi pedonali della scuola primaria di Pierantonio non sono più procrastinabili: per anni l'ingresso alla scuola, alla palestra e agli impianti sportivi che sorgono nell'area erano bloccati da due cancelli. Questa Amministrazione ha quindi deciso di riaprire gli accessi e di ridefinire un passaggio pedonale e ciclabile.

Nello specifico, dal centro abitato della frazione fino alla scuola primaria sul lato sinistro della strada che conduce dal centro abitato fino alla scuola ci si potrà andare a piedi. La parte pedonale sarà così separata definitivamente da quella riservata alle auto, agli scuolabus e ai mezzi della mensa. Con l'allargamento dell' accesso al parcheggio e grazie alla creazione di una nuova corsia, i veicoli potranno transitare in doppio senso invece che come in precedenza a senso unico.

Oltre agli interventi a Pierantonio, con le altre risorse del contributo saranno svolti anche lavori di sistemazione del manto stradale di alcune vie del capoluogo come via Madonna del Moro e via Morandi.