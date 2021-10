Umbertide, scuola primaria “Di Vittorio”: lavori completati, tutti gli interventi

Il Comune di Umbertide annuncia che "sono stati ultimati nei giorni scorsi gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio che hanno interessato la scuola primaria Giuseppe Di Vittorio".

I lavori hanno avuto un importo complessivo di 140mila euro, di cui 70mila provenienti da risorse del Comune e altrettanti provenienti da fondi statali.

Le operazioni che hanno interessato l'edificio scolastico di via Capitini, prosegue la nota del Comune, "hanno consentito l'adeguamento del locale di servizio al piano seminterrato e la riqualificazione della scala antincendio posta sul retro della scuola, con l'inserimento di nuovi dispositivi. E' stata quindi realizzata una nuova uscita di emergenza all'interno del locale dove si trovava la mensa verso l’esterno e la struttura metallica portante di copertura della palestra, è stata trattata con prodotti specifici per una migliore resistenza antincendio. È stato effettuato anche l'adeguamento del deposito attrezzi della palestra ospitata all'interno della scuola. Inoltre è stato smontato l’impianto fotovoltaico dalla copertura vetrata che sarà riposizionato a terra. Infine, altri interventi hanno riguardato attrezzature antincendio come estintori e “naspi” e la realizzazione di un filtro a prova di fumo tra la palestra e le zone dedicate alla didattica".