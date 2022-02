Umbertide, la scuola “Garibaldi” si illumina di rosso in occasione del "Giorno del Ricordo"

Con l'illuminazione di colore rosso della facciata della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”, Umbertide commemora il Giorno del Ricordo.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Umbertide e il I Circolo didattico. L'illuminazione avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, giorno in cui si celebra tale ricorrenza per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

“Ricordare per non dimenticare mai il sacrificio dei nostri connazionali che andarono incontro a morti atroci o che dovettero affrontare la dura strada dell'esodo. Questo è un dovere di tutte le istituzioni e di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia nel suo può ampio significato – afferma il sindaco Luca Carizia – Giornate come quella del 10 Febbraio sono un monito per tutti noi al fine di difendere in ogni modo i valori delle libertà contro ogni forma di totalitarismo rendendo ancora vive le sofferenze di chi subì queste atrocità sulla propria pelle”.