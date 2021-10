Umbertide, l'annuncio dell'assessore: lavori a Calzolaro e Montecastelli, ecco gli interventi

"Partiranno tra le fine di quest'anno e l'inizio del prossimo i lavori per la realizzazione di collegamenti pedonali nelle frazioni di Montecastelli e Calzolaro". A dirlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Umbertide, Alessandro Villarini nel corso della seduta del Consiglio Comunale dedicata al Question Time rispondendo a una interrogazione del gruppo consiliare della Lega.

L'assessore ha specificato che "in entrambi i casi i lavori riguardano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle due frazioni".

A Montecastelli "l'intervento consiste nella realizzazione di un marciapiede lungo viale Europa tra il distributore e via del Progresso, oltre ad un piccolo tratto per arrivare ad un attraversamento pedonale della Tiberina".

A Calzolaro, invece, "il collegamento pedonale unirà il centro abitato con via dei Refari".

In tutti e due i casi, sottolinea una nota del Comune di Umbertide, "si avrà particolare cura di quelli che sono gli attraversamenti pedonali e carrabili nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Perugia ai fini stradali consentendo la realizzazione di detti marciapiedi a barriere zero. I lavori, per l'importo complessivo di 180mila euro, finanziati con i fondi di cui alla legge 160/2019 integrati dalle risorse aggiuntive di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 2020, sono stati appaltati e una volta sottoscritto il contratto gli stessi potranno avere inizio, presumibilmente entro la fine dell'anno. L'intervento di Montecastelli avrà un costo di 56mila euro, quello di Calzolaro di circa 67mila. Oltre alla restante parte che riguarda la prosecuzione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche tra via Veneto e Piazza Mazzini per completare il progetto di collegamento pedonale a barriere architettoniche zero tra il Centro storico e l'ospedale".