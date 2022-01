Ospedale Umbertide, incontro tra il sindaco e i vertici della Regione sull'ospedale: "Lotta al Covid ma anche garanzia per servizi essenziali"

Anche la comunità di Umbertide, come quella di Assisi e Castiglione del Lago, chiede certezze sul mantenimento dei servizi essenziali dell'ospedale cittadino che rientra, a causa dell'emergenza, nella rimodulazione di personale e attività. Questo ha comportato anche ad una riduzione de gli interventi di Chirurgia dell'ospedale di Umbertide, al pari di altre a livello regionale, con conseguenti rivisitazioni delle attività e con un ricollocamento del personale all'interno del centro vaccinale cittadino, di poliambulatori, altri reparti degli ospedali zonali ed Rsa. Per parlare della situazione attuale e futuro dell'ospedale cittadino, il sindaco Luca Carizia ha chiesto un incontro con l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, per porre la massima attenzione e le più ampie garanzie sul mantenimento dei servizi sanitari. In parte l'amministrazione comunale è stata già tranquillizzata dalla presidente Tesei che ha ribadito che "non ci saranno ospedali solo dedicati al covid, non saranno chiusi pronto soccorso e saranno riconsiderate le prestazioni chirurgiche”. Sul fronte contagi al momento la situazione nel Comune di Umbertide vede 43 guarigioni da Covid-19 e 57 casi di positività. Gli umbertidesi attualmente positivi sono 465 di cui 463 nelle loro case e 2 in strutture ospedaliere non in terapia intensiva.