Umbertide, “Il Villaggio di Babbo Natale” alla Rocca fa il pieno: 1100 ingressi in tre giorni

Successo per il "Villaggio di Babbo Natale” di Umbertide. Nella data straordinaria di sabato 11 dicembre, spiega il Comune in una nota, sono stati circa 300 gli ingressi alla Rocca dei piccoli visitatori che accompagnati dai loro genitori hanno voluto consegnare la loro letterina con i propri desideri per la mattina del 25 dicembre direttamente nelle mani di Babbo Natale (aiutato dal suo fedele scrivano e dai suoi zelanti aiutanti elfi) all'interno di un percorso tutto dedicato a loro e costruito in forma del tutto eccezionale all'interno della Rocca di Umbertide.

Sono stati numeri veramente importanti quelli dell'iniziativa (organizzata da Comune di Umbertide, Cooperativa sociale Asad, Associazione Gruppo Volontari Umbertide e sostenuta da Aimet-Energia Etica), tutta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: nei tre giorni in cui ha avuto luogo la manifestazione è stato abbondantemente superato il tetto delle 1100 presenze.

“Abbiamo centrato l'obiettivo di aver creato un nuova occasione per il Natale a Umbertide – dice la vicesindaco Annalisa Mierla - Sono numeri eccezionali quelli della prima edizione de 'Il Villaggio di Babbo Natale' alla Rocca. Lo sforzo dal punto di vista dell'organizzazione è stato eccezionale e per questo i più sentiti ringraziamenti vanno a Monica Nanni e a Milena Morelli per aver coordinato alla perfezione le squadre di Asad e del Gruppo Volontari Umbertide al fine di donare ai bambini della nostra città e dei Comuni limitrofi tre pomeriggi di gioia e di festa. Un grazie va ad Aimet-Energia Etica per aver sostenuto economicamente l'iniziativa. Il successo della prima edizione ci spinge quindi a prendere in considerazione il riproporre la manifestazione anche il prossimo anno in modo tale da farlo diventare uno degli appuntamenti del Natale in città”.

“E' stata novità – dichiara l'assessore alla Cultura, Sara Pierucci - che ha riscosso un grande successo, soprattutto per aver coniugato l’importanza di visitare uno dei simboli della nostra città come la Rocca ed una rappresentazione vivace e calorosa come 'Il villaggio di Babbo Natale'. Grazie alla sinergia tra Asad, Gruppo Volontari Umbertide e Comune possiamo definire il bilancio di questo evento più che positivo. Tutto ciò ci spinge a riproporlo in maniera più prolungata nel 2022”.