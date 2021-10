Umbertide "Cardioprotetta", messi in rete tutti i defibrillatori presenti nel territorio: la mappa e le nuove istillazioni

Continua il percorso di “Umbertide Cardioprotetta”. Al progetto nato tre anni fa, sono state apportate delle importanti novità che permette di mettere in rete tutti i defibrillatori semiautomatici (DAE) che sono installati nel territorio comunale. Sono stati firmati dei protocolli d'intesa tra il Comune di Umbertide, istituzioni scolastiche e società sportive e sono state inoltre rinnovate le convenzioni tra il Comune, Pro loco del territorio e associazioni per la gestione dei defibrillatori semiautomatici (DAE). Alla firma degli accordi che si è svolta presso il Centro socio-culturale San Francesco, hanno preso parte il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla, l'assessore Francesco Cenciarini e i rappresenti della realtà territoriali interessate.“Mettere in rete i defibrillatori presenti nel nostro territorio – dice il sindaco Luca Carizia - è una azione importante che ci porta a prevenire in tutto il Comune di Umbertide episodi tragici legati all'arresto cardiaco. Il lavoro che vede uniti l'Amministrazione Comunale, le Pro loco del territorio, le associazioni e le società sportive va verso la direzione giusta”.

Per la prima volta sono stati sottoscritti dei protocolli d'intesa tra Comune di Umbertide, le direzioni didattiche del I, del II Circolo, dell'Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga e del Campus “Leonardo Da Vinci” e associazioni sportive come Basket Club Fratta, Uisp Volley Umbertide e Asd Pierantonio Sport per l'uso condiviso del DAE di proprietà della società sportive, situati presso la palestre comunali collocate all'interno degli edifici scolastici. Tali protocolli sono finalizzati a chiarire la presenza di un DAE all'interno di palestre di proprietà comunale controllati a loro volta da istituzioni scolastiche e società sportive, risolvendo situazioni di promiscuità e promuovendo la divulgazione e la formazione all'uso di tali strumenti.

Per quanto riguarda le convenzioni, esse sono state rinnovate tra il Comune e le associazioni proprietarie o detentrici di DAE installati presso gli stabili di proprietà comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. Il rinnovo ha interessato le Pro loco di Calzolaro, Pierantonio e Preggio. Per la prima volta, la convenzione è stata firmata anche con la Pro loco di Montecastelli e il Circolo Uisp di Spedalicchio che entrano così nella rete di Umbertide Cardioprotetta. In attesa del rinnovo delle cariche sociali, il defibrillatore di piazza del Mercato gestito dalla Pro loco di Umbertide è tornato temporaneamente sotto la custodia del Comune di Umbertide. Le convenzioni servono per la messa in rete, in cui il Comune agisce da centro nevralgico e da punto di riferimento. In caso di scioglimento delle associazioni il DAE tornerà in capo al Comune che troverà un'altra associazione che se ne prenderà in carico.

Un aspetto fondamentale è dato anche formazione di coloro che useranno i DAE: dopo i primi 12 corsi che hanno riguardato personale delle farmacie comunali e agenti della Polizia Locale, grazie agli stanziamenti previsti a bilancio saranno formate 18 persone tra i gestori dei defibrillatori e 22 persone da individuare tra cittadini e commercianti, per un totale di 52 unità.