Umbertide, c'è anche Preggio tra i progetti selezionati per la candidatura a "Borgo pilota"

C'è anche Umbertide con il protetto relativo alla valorizzazione del borgo di Preggio tra 19 i Comuni selezionati dalla Regione per concorrere all’assegnazione di uno stanziamento di 20 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la realizzazione di un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica.

La selezione è stata effettuata attraverso un lavoro tecnico istruttorio durante il quale sono state esaminate le proposte dei Comuni mirate al recupero e alla valorizzazione di un borgo storico meritevole d’interesse, secondo criteri e finalità della linea di intervento del Pnrr “Attrattività Borghi”.

Entro il 15 marzo, sarà un Nucleo di valutazione, composto da dirigenti della Regione e da esperti esterni dotati di specifiche professionalità, ad individuare fra questi il borgo pilota che la Regione Umbria sottoporrà al Ministero della Cultura.

"Sapere che c'è anche il rilancio di Preggio tra le proposte con elevato profilo tra quelle scelte dalla Regione è motivo di grande soddisfazione - dice il sindaco Luca Carizia - L'auspicio è quello che il progetto presentato per il rilancio del borgo venga valutato positivamente dal nucleo competente per la definitiva comunicazione al Ministeri della Cultura per ottenere le risorse necessarie che permetteranno con le risorse del PNRR di accrescere ancora di più l'attrattività sotto tanti aspetti di Preggio".