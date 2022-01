Umbertide, al via le vaccinazioni per gli studenti delle scuole primarie

Alle 8,30 suona la campanella. Non è quella dell'inizio delle lezioni, ma quella per il «via» alle vaccinazioni degli studenti dai 5 agli 11 anni del secondo Circolo didattico di Umbertide.

Il giorno prescelto è mercoledì, 2 febbraio, alla scuola primaria di Vittorio, nella palestra adiacente l’edificio scolastico, dalle 8.30. L’ingresso avverrà da via Capitini 2, accedendo dalla porta riservata ai fruitori della palestra .

Per gli studenti del Primo Circolo Didattico, invece, la data utile per le vaccinazioni sarà sabato 5 febbraio, sempre dalle 8.30. Le somministrazioni delle dosi avverranno all’interno dei locali della scuola primaria Garibaldi in via Bremizia, accedendo dal parco.

“E' una bella notizia – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore comunale all'istruzione, Alessandro Villarini – Con questa modalità viene fornito un servizio importante contro la diffusione del Covid rivolto ai più piccoli che potranno vaccinarsi all'interno delle proprie scuole. Un sentito ringraziamento va alla direttrice del distretto Altotevere della Usl Umbria 1, Daniela Felicioni e alle dirigenti scolastiche del I e del II Circolo, Silvia Reali e Raffaella Reali e la Croce Rossa Italiana per la grande collaborazione dimostrata nell'intraprendere questo percorso che va incontro a tante famiglie del territorio”.

“Abbiamo accolto con favore la proposta della Usl Umbria 1 di effettuare le vaccinazioni all’interno degli edifici scolastici - dichiarano le dirigenti Raffaella e Silvia Reali - per venire incontro alle esigenze delle famiglie evitando loro lunghi spostamenti e al contempo consentendo ai bambini di affrontare questo delicato momento in un ambiente familiare”.