Ucciso da un colpo di fucile, il Calendimaggio si stringe intorno alla famiglia di Davide Piampiano

Un dolore che accomuna tutto il mondo del Calendimaggio. A stringersi intorno alla famiglia di Davide Piampiano, il giovane 24enne tragicamente deceduto ad Assisi è l'Ente Calendimaggio e le due Parti, Nobilissima Parte de Sopra e Magnifica Parte de Sotto. A esprimere cordoglio è su tutti il neo presidente dell'Ente, Marco Tarquinio: “A nome dell'Ente, mio personale e sono certo di tutti i partaioli e simpatizzanti del Calendimaggio - scrive - vorrei far arrivare ai genitori di Davide Piampiano i nostri più profondi e partecipi sentimenti. Una tragedia immane che ha visto stroncata la vita di un giovane e protagonista della nostra Festa: una perdita immensa ha travolto la città di Assisi. La morte è sempre una dura prova, la morte di un giovane di più. Solo una speranza più grande e la certezza che l’amore mai si perde possono aiutare a superarla. A mamma Catia e papà Antonello va tutto il nostro più caloroso e sentito sostegno”. Il presidente uscente Lanfranco Pecetta, si unisce "all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Piampiano. Non ci sono parole giuste per commentare questa tragedia. Alla famiglia, su tutti mamma Catia, che è stata un membro del Collegio dei Saggi del Calendimaggio, la mia vicinanza personale e quella dell'istituzione che ho avuto l'onore di guidare. Sono certo che tutti i partaioli porteranno Davide sempre nel cuore, ricordandolo con immenso affetto”.



Messaggi di cordoglio arrivano anche dalle Parti. La Nobilissima Parte de Sopra, della quale Davide era partaiolo e tamburino, scrive: “Purtroppo un grave lutto ha colpito la Città e la Parte. La Nobilissima Parte de Sopra ricorda il suo figlio Davide, che ci ha prematuramente lasciato e si unisce al dolore della famiglia a cui esprime la sua più grande vicinanza. Ragazzo impagabile, Tamburino, Partaiolo, Davide resterà per sempre nei nostri cuori". Dolore e vicinanza anche dalla Magnifica Parte de Sotto: "Oggi - il messaggio - è un giorno molto triste : Assisi piange un suo figlio, il rosso e il blu si stringono in un grande abbraccio intorno alla famiglia Piampiano. La Magnifica Parte de Sotto porge a tutti voi le più sentite condoglianze".