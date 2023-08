Foligno, ubriaco al volante provoca un incidente: denuncia e addio alla patente

Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo la Strada Statale 3-bis, in località Sportella Marini, dove era stato segnalato un incidente stradale.

Gli operatori una volta sul posto hanno rallentato il traffico in sicurezza e avvicinato i conducenti dei veicoli coinvolti per sincerarsi delle loro condizioni di salute.

Appurato che non vi erano feriti, gli agenti hanno identificato il responsabile dell’incidente, un uomo di 37 anni che, fin da subito, ha mostrato evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool. Per questo motivo, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo.

Il conducente, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare lungo la statale, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo che era andato ad impattare contro l’auto che lo precedeva.

Il 37enne è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato per aver provocato un incidente ed è scattato l’immediato ritiro della patente con fermo amministrativo del veicolo.