Ubriachi in piazza Matteotti, molestano i passanti: denunciati e "daspati" per 48 ore

Ubriachi e in cerca di un pretesto per attaccare briga. Lui in bicicletta, lei sdraiata su una panchina in piazza Matteotti, a Foligno. Così li hanno trovato i carabinieri della sezione radiomobile, impegnati in controlli nei luoghi della movida e indirizzati in piazza dalla segnalazione di un cittadino. I due sono stati multati per ubriachezza molesta e, nei loro confronti, è stato applicato il provvedimento provvisorio di allontanamento, il daspo urbano, da piazza Matteotti per 48 ore, poiché con il loro atteggiamento impedivano a turisti e gente del luogo l’accessibilità e la fruizione delle strutture fisse, urbane e relative pertinenze.