Alla guida ubriachi, tre patenti ritirate durante i controlli

Troppo alcol per potersi mettere alla guida. Li hanno intercettati e denunciati i carabinieri durante i controlli. sulle stradel del Folignate. Nello specifico, i carabinieri del Nuceo operativo radiomobile hanno denunciato due automobilisti che avevano un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Patente ritirata e auto sequestrata. A Bevagna, intercettata un'auto che, come segnalato da diversi cittadini, viaggiava a forte velocità e in modo pericoloso. Il conducente, apparso in stato di alterazione da alcol, riferiscono i carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, lasciando la macchina dove era stato fermato e allontanandosi a piedi. Denuncia e patente ritirata.