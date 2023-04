Ubriaca invade la corsia opposta e centra un fuoristrada

Ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un fuoristrada. È risultata ubriaca l'automobilista 29enne che, secondo gli accertamenti della polizia, è responsabile dell'incidente avvenuto in via Ermini a Santa Maria degli Angeli. Dopo aver segnalato l’incidente, hanno avvicinato i conducenti dei veicoli coinvolti per sincerarsi delle loro condizioni di salute.

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno constatato che la ragazza che aveva provocato il sinistro mostrava evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcol. Per questo motivo, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare soccorso alla passeggera del veicolo, rimasta ferita, la conducente è stata sottoposta al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo.

La 29enne, infatti, è risultata avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare nella via, verosimilmente, l’aveva portata ad invadere l’opposta corsia di marcia.

Terminate le attività di rito, la conducente è stata denunciata. Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al 29enne è stata ritirata la patente ai fini della revocata con sanzioni amministrative raddoppiate.