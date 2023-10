"Presto, c'è un'auto che procede a zig zag sulla Flaminia": denunciata e via la patente

I Carabinieri di Gubbio, con l'ausilio di una pattuglia della Stazione di Nocera Umbra, hanno fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna di 40 anni.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e per il rispetto del codice della strada, durante il quale hanno sottoposto a test per l’idoneità psicofisica alla guida 18 conducenti, quando a seguito di una segnalazione pervenuta dai cittadini, veniva fermata e controllata una donna di nazionalità moldava che si era posta alla guida di una berlina grigia percorrendo la SS3 Flaminia in direzione di Gualdo Tadino.

I militari, con l’ausilio di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Nocera Umbra, dopo averla intercettata l’hanno sottoposta al controllo con l’etilometro con il conseguente riscontro di un valore notevolmente oltre la soglia di tolleranza di 0,50 g/l.

Immediata la denuncia e il ritiro della patente di guida.