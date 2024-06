La squadra dei Vigli del fuoco di Gubbio è intervenuta in località Nogna per due turisti inglesi che si erano persi nei boschi. Dopo un lungo dialogo tra i dispersi, l'interprete del Numero Unico dell'Emergenza e la sala operativa dei Vigili del fuoco, la squadra è riuscita a rintracciare e portare in salvo i due turisti, uno dei quali non vedente.