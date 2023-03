Turismo ‘slow ed esperienziale’: nasce ‘SOL, Sagrantino & Oil Land’

Un itinerario tra arte, storia, natura ed enogastronomia, dalla fascia olivata Assisi-Spoleto alle colline del Sagrantino, fino ad immergersi nei boschi dei Monti Martani. Un territorio, al centro della Valle Umbra Sud, da scoprire a piedi o in bicicletta, attraversando l’Umbria.



È il cuore del nuovo progetto denominato ‘SOL’, ovvero Sagrantino & Oil Land, finanziato dalla Regione Umbria e gestito dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (TOS) per la promozione turistica dell’area degli otto Comuni che di essa fanno parte, cioè Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi.



SOL, nell’ottica di una promozione turistica integrata di quest’area estremamente ricca dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, architettonico, storico e culturale, ha previsto la creazione di un percorso circolare ad anello di oltre 100 chilometri, ‘Il Cammino del SOL’, che collega gli otto borghi anche sfruttando i tracciati naturalistici e ciclistici già esistenti, fruibili durante tutto l’anno da famiglie, camminatori e sportivi. L’obiettivo è favorire una mobilità lenta e sostenibile, che porterà il visitatore ad immergersi nei microcosmi legati alla coltivazione dell’ulivo, alla produzione dell’olio, alla coltivazione della vite e alla produzione di Sagrantino.



Per scoprire questo meraviglioso paesaggio olivato, vitivinicolo e boschivo, dunque, ‘Il Cammino del SOL’ sarà animato dal ‘Festival del SOL’, primo festival diffuso del Cammino in Umbria, che prevede otto appuntamenti negli otto comuni dell’Unione, nei weekend dal 18 marzo 2023 al 25 giugno 2023, nel corso dei quali saranno organizzate camminate a piedi in modalità slow: per i bambini ci sono i ‘Kids urban trek’ e i ‘Kids natural trek’ mentre gli adulti si potranno dedicare all’hiking, camminate ‘appassolento’.



Il primo appuntamento, sabato 18 e domenica 19 marzo, vedrà coinvolto il Comune di Gualdo Cattaneo che proporrà per i più piccoli ‘Gasperino il cuoco sopraffino’, sabato alle 15, e ‘A spasso con Olivia tra gli olivi’, domenica alle 15. Gli adulti, invece, potranno partecipare al percorso ad anello ‘Andar per colli intorno a Gualdo Cattaneo’ domenica 19 alle 10.



Tutte le attività sono gratuite ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni sugli eventi e prenotazioni si può scrivere un’e-mail a ilcamminodelsol.umbria@gmail.com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure chiamare il numero 3515431631 (anche WhatsApp).