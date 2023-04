Boom di turisti a Gualdo Cattaneo. Assessore: "Ai primi posti per permanenza dei turisti stranieri"

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto notevole sul settore turistico, uno dei più colpiti. Complice la caduta delle restrizioni, il 2022 sembra essere l'anno della rinascita: è tornata la voglia di viaggiare e di scoprire nuove mete. I dati dei flussi turistici registrati a Gualdo Cattaneo fino ad Agosto 2022 evidenziano, infatti, un incremento del 5% di permanenza medie di flussi italiani e di un aumento del 18% riguardo le permanenze medie straniere rispetto al 2018 ed un +11% di permanenze medie di italiani e di un +12% di stranieri rispetto all'anno 2019, ultimi anni di riferimento pre-Covid (dati consultabili al link della Regione Umbria : https://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/statistiche-del-turismo1).

Nei primi 8 mesi del 2022, si apprezza una forte presenza di stranieri nel territorio provenienti soprattutto dai Paesi Bassi e Regno Unito e che pone il comune di Gualdo Cattaneo tra i primi posti in ambito regionale per presenza di stranieri con una permanenza media di 7.15 giorni.

L' Assessore al Turismo del Comune di Gualdo Cattaneo Annalisa Alessandrini commenta: "I dati di questi primi otto mesi dell’anno ci riportano ad un livello superiore rispetto al pre-Covid, aprendo così la strada a nuove prospettive e opportunità. Le presenze nel territorio sono cresciute e questo è un aspetto incoraggiante e che premia il lavoro svolto in una promozione turistica territoriale e condivisa con l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino e che mira a valorizzare le locali eccellenze, perché si evidenzia la scelta di fermarsi più a lungo che in passato. Tutto ciò è il segno che il lavoro intrapreso a 360 gradi sulla promozione e la valorizzazione del nostro territorio, in più ambiti, sta iniziando a dare i suoi frutti anche grazie alla collaborazione di molti soggetti, con i quali è iniziato un percorso di crescita che vuole costruire un’offerta completa, variegata e attuale rispetto alle richieste delsettore".