Moon in June 2024, più traghetti per raggiungere isola Maggiore: le date e gli orari delle corse straordinarie

Busitalia annuncia il potenziamento della biglietteria di Tuoro e dei servizi di navigazione del Lago Trasimeno con l’inserimento di 10 corse straordinarie in occasione del festival musicale Moon in June, che si terrà dal 21 al 23 giugno all’Isola Maggiore.

"Tre corse straordinarie disponibili il venerdì, tra le 18 e le 23, in occasione del concerto di Malika Ayane. Altrettante corse saranno garantite sabato 22 giugno, sempre tra le 18 e le 23, in occasione del concerto di Danilo Rea. Infine, domenica 23 giugno, giorno in cui il servizio è già potenziato, per soddisfare le esigenze di visitatori e residenti, saranno operative quattro corse supplementari al termine del concerto di Dj Ralf e Ciammarughi", recita la nota.