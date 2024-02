Tuoro, giovane trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Si indaga per capire come sia morto un giovane, di circa 25 anni, trovato senza vita nell'appartamento dove viveva a Tuoro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'allarme è scattato dopo che gli amici lo avevano ripetutamente cercato senza successo al telefono. Quindi la scoperta del ragazzo, ormai deceduto e l'intervento dei carabinieri. Per appurare le cause del decesso sarà, probabilmente, disposta l'autopsia da parte della Procura della Repubblica di Perugia. Dai primi accertamenti svolti, si escluderebbe la presenza di altre persone in casa e la morte violenta.