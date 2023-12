Tuffo di Capodanno vicino all'Albero di Natale sull'acqua per salutare l'arrivo del 2024

Un Capodanno di festa e di buon augurio a Castiglione del Lago con “Mister Trasimeno OK”. L’organizzazione di volontariato “Quelli del 65”, all’interno di “Luci sul Trasimeno”, propone per la quarta volta il tuffo ai piedi dell’Albero di Natale disegnato sull’acqua più grande del mondo.

Dal 2019, con le sole eccezioni del Capodanno 2021 e 2022, causate dalla pandemia e dal divieto di creare assembramenti, si rinnova la divertente iniziativa che è diventata una bella tradizione al lago Trasimeno. Gli organizzatori dell’associazione “Quelli del 65” hanno chiamato a collaborare un gruppo di volontariato con sede a Castiglione del Lago: si tratta della Società Nazionale di Salvamento che opera dal 2020 nel territorio, con oltre 50 volontari, che garantisce il soccorso dei bagnanti e dei naviganti in tutto l’anno e con particolare continuità nei mesi estivi. Non mancherà il supporto logistico del Club Velico Castiglionese, vecchi amici di Quelli del 65, che mette le sue strutture a disposizione dei tuffatori.

Il programma di lunedì 1° gennaio prevede una colazione (o aperitivo) dalle 11 al vicino Bar La Cannuccia in attesa dell’arrivo di Mister Trasimeno e dei suoi “collaboratori”: alle ore 12 in punto il tuffo, visibile dal lungolago all’altezza dell’Albero di Natale sull’acqua che sarà acceso per l’evento. "Quale miglior modo per dare il benvenuto al nuovo anno se non con un bel tuffo nel lago? – afferma Marco Cecchetti, presidente di Eventi Castiglione del Lago – Un’iniziativa divertente e autoironica ideata dall’associazione 'Quelli del 65' che contribuisce a 'illuminare' il Trasimeno sempre, vivendolo anche d’inverno, che è anche il senso del nostro progetto 'Luci sul Trasimeno', nato per accendere una speranza sul futuro del nostro amato lago. Un lago sempre bello, suggestivo e perfettamente balneabile".