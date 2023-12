Tsa, festa per gli auguri di Natale a San Feliciano. Dono a un'associazione di volontariato

Tsa Trasimeno servizi ambientali ha rinnovato la tradizione della cena per gli auguri di Natale. Un appuntamento che è stato l’occasione per tirare le somme dell’anno che si sta concludendo e delineare il prossimo futuro e gli impegni del 2024. La serata si è svolta al ristorante 075 di San Feliciano di Magione. Presenti, oltre al consiglio di amministrazione di Tsa, gli amministratori dei Comuni soci, il Presidente di Gesenu Urbano Barelli e l’Amministratore Unico di Gest, Domenico Antognelli.

La serata è stata anche l’occasione per consegnare un contributo che Tsa ha voluto destinare a un’associazione del territorio. In questa circostanza, destinataria del sostegno è stata la Misericordia di Magione.

"Come per la sede dell’evento, che è nostra intenzione ripetere ogni anno in un Comune diverso tra quelli serviti dalla nostra azienda, allo stesso modo, in occasione di ogni Natale intendiamo individuare una associazione a cui destinare il nostro contributo a titolo di riconoscenza per quanto svolto a favore della comunità" ha spiegato il presidente di Tsa, Cristian Betti.

E di comunità, quella di Tsa, ha parlato il presidente, per sottolineare il momento aggregativo promosso: "La nostra forza è la squadra, una squadra di oltre 150 persone che, anche con occasioni di questo tipo, rinnova coesione e collaborazione. Solo tutti insieme si possono conseguire i risultati che stiamo ottenendo e che vogliamo completare nei prossimi anni". Durante la serata, sono stati, inoltre, salutati tre dipendenti che andranno in pensione, a cui il Presidente e il Consigliere Delegato Alessio Lutazi hanno rivolto la gratitudine dell’azienda per l’impegno profuso per Tsa.