Vende la consolle on line, incassa e scompare nel nulla: denunciato

Libri venduti e mai arrivati, un paio di scarpe molto più brutte e scadenti di quelle ordinate. Una consolle per videogiochi sparita nel nulla dopo essere stata pagata, insieme al suo venditore. I presunti truffatori sono stati individuati e denunciati dai carabinieri di Gualdo Cattaneo. Si tratta di un 67enne già noto che si sarebbe intascato 35 euro senza spedire la pubblicazione messa in vendita. Ottanta gli euro pagati per le scarpe "con trucco", vendute da una 34enne, anche lei denunciata. Mentre la richiesta per la consolle fantasma era di 180 euro, intascati da un 28enne, anche lui segnalato.