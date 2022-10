Truffe agli anziani e trappole on line, i carabinieri incontrano i cittadini della Valnerina

Prevenzione delle truffe e dei reati in danno degli anziani presso al centro dell'incontro con i cittadini che i carabinieri di Cascia hanno tenuto al Centro di Comunità di piazza Dante.

I Carabinieri hanno svolto un’importante opera di rassicurazione sociale fornendo consigli pratici ai presenti per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in relazioni pericolose, traendo anche spunto da eventi realmente accaduti nei mesi scorsi ai danni di cittadini di Cascia e per i quali i militari dell'Arma, attraverso attività d’indagine tempestive, hanno identificato e denunciato i presunti autori dei reati. I carabinieri hanno distribuito anche degli opuscoli informativi contenenti i consigli per prevenire le truffe. È stata ricordata la necessità di chiamare il numero unico di emergenza 112 nel caso di dubbi scaturiti da atteggiamenti strani di persone sospette oppure di rivolgersi alla stazione più vicina. È stata posta attenzione alle diverse modalità di truffa, da quelle

telefoniche a quelle porta a porta, fino a quelle che avvengono on-line, attraverso i social network o siti web. I reati predatori e contro la fede pubblica rappresentano fenomeni criminali che condizionano negativamente il sentimento di sicurezza dei cittadini, in particolare gli anziani, che vivono con

apprensione la consumazione di tali delitti - ricordano i carabinieri - Ecco che, oltre all’attività di contrasto, diviene fondamentale l’opera di rassicurazione sociale attraverso iniziative di prevenzione".

L’Arma sta facendo quindi notevoli sforzi in materia per prevenire e contrastare efficacemente queste spiacevoli condotte criminali. L’incontro informativo verrà ripetuto anche sabato 3 novembre alle ore 18:30 sempre presso il Centro di Comunità di Cascia.

La Compagnia Carabinieri di Norcia ha in programma altre iniziative simili su tutto il territorio di competenza. In particolare i prossimi incontri informativi sul tema della prevenzione alle truffe si terranno domenica 9 ottobre. alle 11.15 alla chiesa in frazione San Pellegrino di Norcia; alle 12.15 presso la chiesa in frazione Savelli di Norcia; alle 12.30 presso la chiesa San Giovanni di Monteleone di Spoleto; alle 16 presso il centro Digipass di Norcia;