Ex dipendente di un villaggio turistico prende i soldi delle prenotazioni e sparisce: denunciato

Prenota una vacanza in un villaggio turistico in Puglia, ma è una truffa.

È quanto accaduto ad Assisi lo scorso mese di maggio, quando un cittadino, in cerca di un luogo dove trascorrere le vacanze estive, su consiglio di un amico, aveva contattato un presunto dipendente di un complesso di villaggi turistici situato a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Dopo aver illustrato la tipologia di vacanza offerta, l’uomo, poi identificato come un cittadino italiano di 60 anni, aveva chiesto alla vittima un acconto iniziale per poter beneficiare di uno sconto del 30%. Rassicurato dall’amico, che aveva presentato il 60enne come una persona affidabile, la parte offesa aveva effettuato alcuni anticipi ma si era insospettito quando il dipendente gli aveva chiesto di saldare l’intera cifra.

A quel punto, la vittima aveva contattato il villaggio vacanze e aveva appreso che l’uomo era un ex dipendente che aveva lavorato nella struttura in una precedente gestione.

Constatato che si era trattata di una truffa, la vittima ha quindi contattato l’uomo per recuperare le somme versate, ricevendo, però, delle risposte vaghe e poco credibili.

Per questo motivo, si è rivolto agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi che, dopo gli accertamenti di rito, hanno denunciato il 60enne per truffa.