Escogita un sistema per pagare meno tasse negli Stati Uniti, rintracciato e arrestato a Valfabbrica

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno rintracciato e arrestato, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, un uomo, originario dei Paesi Bassi, ricercato negli Stati Uniti d’America perché riconosciuto colpevole del reato di truffa contro il governo.

L’Interpol aveva individuato due possibili domicili dell’uomo, uno dei quali nel territorio comunale di Valfabbrica. I Carabinieri, ricevuta la notizia, hanno effettuato una serie di servizi di vigilanza e frequenti passaggi presso la casa, fin quando non hanno notato parcheggiata all’esterno un’auto di grossa cilindrata con targa olandese.

Avendo il sospetto che l’uomo potesse aver fatto ritorno in quel luogo, che secondo le informazioni ricevute frequentava per villeggiatura alcuni mesi all’anno, si sono fatti aprire e lo hanno trovato all’interno.

Accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Assisi, gli è stato spiegato il motivo del suo arresto e condotto in carcere a Capanne, dove rimarrà in attesa della convalida dell’arresto dal parte del giudice per le indagini preliminari e della richiesta di estradizione, che verrà formulata tramite i canali diplomatici dagli USA per rispondere dell'accusa di truffa ai danni del governo, per aver architettato un complesso sistema che consentiva ad alcuni suoi clienti di eludere il fisco americano ed evitare così il versamento di centinai di migliaia di dollari al governo americano.