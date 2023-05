"Nonna, mi servono soldi per evitare una denuncia", ma i familiari scoprono il tentativo di truffa

Un'anziana è stata contattata per telefono da un uomo che spacciandosi per suo nipote le aveva chiesto del denaro per pagare una multa, informandola che altrimenti sarebbe stato denunciato alle forze dell’ordine.

La donna, una signora di 94 anni è andata a prendere le chiavi della cassaforte nell'appartamento del figlio, il quale notato lo strano atteggiamento della madre, insospettito anche dalle risposte evasive di quest’ultima, ha invitato la moglie a seguire con discrezione la 94enne nel suo appartamento. È stato in quel momento che la donna, constatato che si stava consumando una truffa, ha subito allertato il marito, il quale, sopraggiunto sul posto, appurato che la conversazione era ancora in corso, ha risposto al telefono e chiesto le generalità all’interlocutore che, vistosi scoperto, ha immediatamente riagganciato.

A quel punto, aveva deciso di chiedere aiuto agli agenti della Polizia di Stato che hanno invitato la vittima a recarsi presso gli uffici del Commissariato di Assisi per formalizzare la denuncia.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per individuare l’autore della tentata truffa.