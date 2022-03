Ordina online cinque paia di scarpe e le arrivano solo vecchie ciabatte: una denuncia per truffa

I Carabinieri della Stazione di Cascia hanno denunciato una donna, 45enne, residente in altra regione, presunta responsabile di una truffa ai danni di una donna di Cascia.

La donna presentandosi come titolare di una società operante nel settore commerciale e dell’abbigliamento, rivelatasi poi inesistente, nei giorni scorsi aveva intavolato una trattativa con la vittima attraverso i social network per la vendita di cinque paia di scarpe di marca ad un prezzo molto conveniente.

La comunicazione, avvenuta esclusivamente via chat, ha portato all’invio, tramite corriere, della merce ordinata, al quale la parte offesa ha pagato in contrassegno la somma di 470 euro, scoprendo che all’interno del pacco erano presenti scarpe di scarsissimo valore e non quelle che aveva ordinato.

La donna si è subito recata dai Carabinieri che hanno sequestrato la somma di denaro e identificato la presunta autrice della truffa, già nota alle forze dell’ordine per aver commesso reati analoghi e con lo stesso modus operandi in molte altre regioni d’Italia.