Spello, ruba i codici di accesso della carta a una signora e fa acquisti online: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Spello hanno denunciato i presunti autori di due truffe online in danno di due cittadini.

Nel primo caso è stata identificata una donna italiana, residente fuori regione, che simulando interesse per l’acquisto di uno specchio messo in vendita su una piattaforma di commercio elettronico, avrebbe indotto la vittima in errore, facendosi accreditare 529 euro sulla propria carta prepagata.

Nel secondo caso è stata invece identificata una donna straniera, sempre residente fuori regione, che ha effettuato tre pagamenti online, per un valore complessivo di 300 euro, utilizzando le credenziali della carta prepagata della vittima, che poco prima era stata contattata da un sedicente incaricato dell’istituto di credito, il quale le inviava un link per riabilitare la propria tessera facendole credere che era stata bloccata. Accedendo a quel link, la parte offesa ha inconsapevolmente fornito il codice PIN, e constatava dall’estratto conto i tre pagamenti fatti a sua insaputa.

Le due donne sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto.