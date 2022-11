Trovato alla stazione con un coltello in tasca, denunciato

Proseguono i controlli nei due principali scali ferroviari della provincia di Perugia.

Nell’ultima settimana, gli agenti della sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia sono stati coinvolti - nell’ambito del progetto di collaborazione internazionale con l’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europei Railpol, in un’operazione comune denominata “24Blue” - in attività di prevenzione.

I controlli hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri, al fine di monitorare i flussi di passeggeri in ingresso e in uscita.

Nel corso dell’attività, nelle stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 617 le persone controllate, 35 le pattuglie impiegate in stazione e 12 a bordo treno, 25 il totale dei treni scortati. Sono stati effettuati, inoltre, 4 i servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria.

A Spoleto, gli agenti della Sezione Polfer di Foligno hanno fermato un uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, che, in seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, in merito al quale non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso anche un ordine di allontanamento dallo scalo ferroviario per la durata di 48 ore.