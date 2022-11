Trova l'auto aperta e si accomoda sui sedili con la radio a "palla", sorpresa in un garage di Foligno

Mentre si trovava nella propria abitazione a Foligno, aveva sentito della musica ad alto volume provenire dai garage e, insospettita, aveva effettuato una verifica constatando che una persona a lei sconosciuta si era introdotta all’interno della propria auto.

Aveva quindi deciso di chiamare il numero unico di emergenza e chiedere aiuto al commissariato di Foligno.

La donna aveva quindi accompagnato gli agentil in garage. Lì hanno trovato la donna – una cittadina italiana proveniente da fuori regione di 57 anni – ancora all’interno dell’auto, intenta ad ascoltare musica alla radio.

Avvicinata dagli operatori, la donna – apparsa subito in stato confusionale e poco lucida – ha dichiarato di essersi portata nei garage per trovare un luogo di fortuna dove potersi riparare dal freddo e trascorrere la notte. Ha poi spiegato che, avendo trovato un veicolo aperto, aveva deciso di riposarsi al suo interno e di ascoltare un po’ di musica.

Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che nei confronti della donna risultava un rintraccio per notifica di atti. Per questo motivo, appurato che la proprietaria dell'auto non intendeva procedere nei confronti della 58enne e che quest’ultima non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli agenti l’hanno accompagnata in commissariato per ulteriori accertamenti, lasciandola poi libera dopo averla invitata a evitare comportamenti di questo tipo in futuro.