Riqualificazione del collegamento tra Borgo Trevi e l'uscita della Centrale Umbra, lavori per oltre 380mila euro

In arrivo a Trevi 381.537,23 euro destinati al progetto ‘Riqualificazione del collegamento stradale tra il centro abitato di Borgo Trevi e l’uscita Trevi Nord. L'intervento prevede anche la regimentazione delle acque e il rifacimento segnaletica. A rendere noto lo stanziamento, nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria, sono stati il sindaco Bernardino Sperandio e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Dalila Stemperini. “Si tratta di un altro importante passo – ha spiegato il sindaco – per la riqualificazione delle infrastrutture frazionali lungo l’asse Matigge-Borgo Trevi. Grazie alle competenze dell’assessorato ai lavori pubblici è stato finanziato un progetto ambizioso che permetterà di risolvere annosi problemi di carattere idraulico in via della Pintura, di dotare la viabilità trasversale Matigge Borgo di adeguata illuminazione, asfalti e sistemazione del verde delle rotatorie. Un ulteriore intervento di ricucitura fra i nuovi luoghi insediativi e l’ambiente pedecollinare del comune”.

“Raccogliamo i frutti – ha commentato anche il vicesindaco Stemperini – di un intenso e articolato lavoro di programmazione che ci consentirà di realizzare interventi strategici per il territorio. Ringrazio tutto l’ufficio Lavori pubblici del Comune per il lavoro svolto e gli uffici preposti della Regione Umbria per il supporto dimostrato. Il bando prevedeva un co-finanziamento obbligatorio del 20 per cento da parte del Comune e, pertanto, l’importo totale del progetto è di 476.921,45 euro”.

L’intervento è suddiviso in undici tratti e interesserà varie strade. Il tratto 1, via della Soglia- via Deruta: realizzazione 2 stralcio strada di collegamento tra la zona industriale e via della Soglia. Tratto 2, via Deruta-via Marsciano: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale; tratto 3, via Assisi: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e realizzazione pubblica illuminazione. Tratto 4, via della Torre-via Narni: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posizionamento canaletta e rifacimento del fondo stradale con asfalto fonoassorbente in corrispondenza della lottizzazione di Via Narni. Tratto 5, via Foligno: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Tratto 6, strada vicinale Matigge: pavimentazione ecologica drenante e realizzazione segnaletica orizzontale e verticale. Tratto 7, via delle Ginestre: rifacimento del fondo stradale con asfalto fonoassorbente, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Tratto 8, via Collecchio-via Sant’Onofrio: rifacimento del fondo stradale con asfalto fonoassorbente, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Tratto 9, vocabolo Sant’Onofrio-località Casa Gabbato: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Tratto 10, Parrano-via Flaminia: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, sistemazioni arre verdi circostanti la rotatoria, adeguamento del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche. Tratto 11, via Pintura: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, intervento di deviazione del tubo di raccolta delle acque meteoriche verso il fosso Alveolo.