Trevi, il nuovo comandante dei carabinieri

Gennaro Paolo De Vivo, maresciallo ordinario, è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Trevi.

Il curriculum

Classe 1993, originario di Napoli, il maresciallo ordinario De Vivo ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 2016 arruolandosi come Carabiniere e prestando servizio prima alla Stazione di Cascia e poi alla Stazione di Spoleto.

Nel 2017 vince il concorso per la Scuola Marescialli di Firenze dove frequenta il corso di formazione di tre anni.

Nel 2020, nominato Maresciallo, viene trasferito alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma dove si occupa di formazione e addestramento.

Nel 2022 viene trasferito alla Stazione di Foligno (di cui ne è stato Comandante in sede vacante da ottobre 2022 ad aprile 2023), dove ha prestato servizio fino a giugno 2023.

Il Maresciallo Ordinario De Vivo ha conseguito le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della sicurezza.