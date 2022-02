Trevi, catturato spacciatore in scooter: beccato con 15 grammi di cocaina e arrestato

Spacciatore catturato. I carabinieri di Trevi hanno arrestato un trentenne di nazionalità albanese, pregiudicato, domiciliato nella frazione San Lorenzo, beccato in flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il 30enne è stato fermato lungo la provinciale 448 alla guida di un ciclomotore e sorpreso con 15 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. Arrestato e portato davanti al giudice. Durante l'udienza di convalida dell'arresto il Gip del Tribunale di Spoleto ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni della regione Umbria.