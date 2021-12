Tre bollini rosa a Città di Castello e due a Gubbio-Gualdo Tadino: sono gli ospedali a misura di donna della Usl Umbria1

Tre bollini rosa all'ospedale di Città di Castello e due a quello di Gubbio-Gualdo Tadino. Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, riconferma la qualità del servizio dei due nosocomi dell'Usl Umbria 1 assegnandogli di nuovo i bollini rosa per il biennio 2022/23. Un riconoscimento che viene dato agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che interessano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

L'attività dei percorsi nascita - dove spiccano l'accoglienza, l'umanizzazione e la professionalità del personale - sono stati determinanti per l'assegnazione dei bollini rosa ai due ospedali dell’Usl Umbria 1 anche grazie alla presenza del parto attivo (donna in travaglio con la presenza del rispettivo partner nella stessa stanza), della partoanalgesia e ad altre tecniche non farmacologiche (parto in acqua, aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia, massaggio e posizioni antalgiche), dello "skin to skin" (pelle a pelle tra la mamma e il neonato subito dopo il parto), il "rooming-in" (permanenza del bambino nella stessa stanza della madre fin da subito dopo il parto).

Oltre al percorso materno-infantile altro elemento qualificante è l’esistenza del codice rosa, un codice virtuale del triage del pronto soccorso affiancato ai codici di priorità, che attiva un percorso di tutela e di accesso immediato riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. L’ospedale di Città di Castello, inoltre, è sede di una delle Breast Unit regionali, che consente la presa in carico e la gestione delle donne con tumore al seno, fornendo assistenza altamente specialistica dalla diagnosi al follow-up di controllo.