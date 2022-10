Piano Ospedali in Umbria, i sindaci del Lago gridano al tradimento: "Pronti alla mobilitazione per il nosocomio di Castiglione del Lago"

Gli otto sindaci del Trasimeno sono pronti alla mobilitazione dopo il piano regionale di razionalizzazione del sistema ospedaliero dell’Umbria che non rispetterebbe gli accordi tra territorio e Regione sull’Ospedale di Castiglione del Lago. Alla preoccupazione del personale sanitario, riunitosi nel pomeriggio in assemblea spontanea fuori dall’ospedale di Castiglione del Lago, si aggiungono i timori dei primi cittadini che si dicono «pronti alla mobilitazione per salvare l’ultimo presidio ospedaliero rimasto al lago Trasimeno».

«La trasformazione in “Ospedale di comunità” della struttura di Castiglione del Lago comporterebbe – spiegano i sindaci a partire da Matteo Burico, Presidente dell’Unione dei Comuni e primo cittadino di Castiglione del Lago – la chiusura del pronto soccorso e il declassamento generale delle funzioni della struttura. L’esatto opposto di quelli che erano gli accordi intercorsi fino ad ora con le autorità sanitarie regionali. Chiediamo un incontro immediato con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei per avere chiarimenti, sottolineando fin da ora che come rappresentati del territorio siamo pronti a una mobilitazione delle nostre comunità contro un vero e proprio attacco al diritto alla salute».