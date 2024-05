San Feliciano, Legambiente ed Esn Perugia a caccia di rifiuti lungo le sponde del Trasimeno

Lungo le sponde e le strade del lago Trasimeno sono stati raccolti 1 sacco di vetro, 2 sacchi indifferenziata, 3 sacchi di plastica, 1 sacco di alluminio e 1 sacco di carta. Rifiuti sottratti al paesaggio grazie al lavoro di Legambiente Perugia e Valli del Tevere insieme alle ragazze e ai ragazzi di Esn Perugia che sabato 25 maggio hanno dato vita a un’operazione di pulizia in località San Feliciano.

“Nonostante il livello di sensibilizzazione della cittadinanza e gli impegni dell’amministrazione siano cresciuti negli ultimi anni, abbiamo bisogno ancora di tanti momenti come i clean up e come le campagne che ci consentono di puntare i riflettori sulle criticità che insistono sul territorio, ma non senza il coinvolgimento fondamentale delle persone e delle realtà che quel territorio lo amano e lo vivono. Per questo stiamo organizzando altri momenti di riflessione e altre iniziative in collaborazione con altre associazioni del luogo” ha spiegato Martina Palmisano, presidente del circolo locale.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela degli ambienti costieri e lacustri e di attuare azioni concrete contro la malagestione e l’abbandono dei rifiuti. La sensibilizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza sono sempre stati la chiave di volta per le azioni del circolo locale, che ha fatto dei monitoraggi e dei ripulire il suo fiore all’occhiello.

Grazie a campagne e progettualità mirate, si risponde alle esigenze territoriali trasformando criticità in processi di partecipazione e pratiche virtuose replicabili. Un esempio è il progetto Co-Green, nato con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali nella co-progettazione e implementazione di pratiche sostenibili, in linea con i valori del Green Deal europeo, nel contesto della comunità di Magione.