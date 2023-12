La bellezza del lago Trasimeno incontra l'intelligenza artificiale

La bellezza del Trasimeno secondo l’intelligenza artificiale nella nuova campagna promozionale dal titolo “Trasimeno, bello davvero”, ideata in occasione del Natale dall’Area Turismo dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Una campagna che ha la particolarità di “celebrare la bellezza e autenticità del territorio del lago, utilizzando immagini generate dall'intelligenza artificiale e ispirate agli stili dei grandi pittori”.

“L'obiettivo – spiegano gli ideatori - è evidenziare come anche l'AI non possa che raffigurare in modo straordinario la bellezza del Trasimeno. La campagna si concentra sul concetto che il Trasimeno è così straordinariamente bello e autentico che perfino l'intelligenza artificiale si sforza di eguagliarlo”.

Un modo sicuramente innovativo di fare promozione territoriale, ricorrendo all’intelligenza artificiale non come sostituto, ma come strumento che esalta i valori tradizionali e autentici dell'Umbria.

La campagna "Trasimeno, bello davvero" si concentrerà sulla presentazione degli eventi del periodo natalizio che avranno luogo nei vari comuni dell'Unione. Le immagini AI, una fusione di arte e tecnologia, mirano a catturare l'atmosfera unica e incantata che si respira nel Trasimeno durante le festività, idealmente reinterpretata attraverso lo sguardo “impossibile” di artisti e stili diversi.

“Non solo una vetrina delle bellezze del territorio lacustre e delle sue festività – concludono gli ideatori -, ma anche un esempio del modo in cui la tecnologia moderna può essere utilizzata per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e naturale della regione”.