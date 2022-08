Trasimeno, controlli nei locali: denuncia e multe per una telecamera senza permesso e 3 camerieri al lavoro senza visita medica

I Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro hanno effettuato una serie di controlli alle attività commerciali del lungolago al Trasimeno e denunciato il titolare di una attività commerciale per diverse violazioni alle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

L'uomo è stato denunciato per aver impiegato 3 lavoratori che non avevano effettuato la visita medica preventiva e per aver installato un sistema di videosorveglianza all’interno dell’esercizio commerciale senza la necessaria autorizzazione.

A carico del titolare dell'attività commerciale sono state elevate sanzioni e multe per 6782,37 euro.