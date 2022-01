Trasimeno, Controlli sui green pass e sicurezza stradale: tre multati. Sanzioni pesanti per due automobilisti

Nuove verifiche da parte dei Carabinieri in tutti i comuni del Lago Trasimeno a riguardo del rispetto del green pass per arginare la pandemia in Umbria. Sono stati ispezionati 48 attività commerciali e nell'ambito della ristorazione e chiesto il documento - con relativa App di verifica - ad oltre 190 cittadini. Anche il questo caso la stragrande maggioranza dei cittadini è stata rispettosa delle nuove norme anti-covid: soltanto tre persone sono state sanzionate per il mancato possesso della “certificazione verde” in aree e attività commerciali il cui accesso è regolamentato. Sui controlli in strada invece sono stati 9 gli automobilisti multati per un totale di quasi mille euro. Due le violazioni più gravi annotate dai militari la mancata revisione e un sorpasso azzardato in un tratto di strada dove è proibito per il rispetto della sicurezza stradale.