Torna a casa dell'ex per farsi la doccia: serve la polizia

Intervento della polizia in un condominio a Foligno per una lite tra ex fidanzati. Il diverbio tra i due - scrive la Questura di Perugia - sarebbe scaturito dal fatto che la donna continuava a tornare nella casa dell'ex nonostante l'uomo non volesse. La donna - prosegue la polizia - ha spiegato agli agenti di essere lì solo per farsi una doccia. Da qui la lite e l'intervento delle forze dell'ordine.