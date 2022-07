Sicurezza a Torgiano, summit tra il Questore e il sindaco: maggiore controllo del territorio contro i furti, ma i reati sono in calo

Incontro fra il Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai e il Sindaco di Torgiano, Eridano Liberti e il Comandante della Polizia Locale, Carlo Santi. Un incontro fra le due cariche istituzionali, non solo conoscitivo, ma inserito nell’ambito di una serie di visite – avviate fin dall’insediamento del Questore – che ha come obiettivo la conoscenza di ogni parte della provincia al fine di ottimizzare al meglio ogni azione finalizzata al contrasto alla criminalità sul territorio ma anche di incrementare il livello e la percezione della sicurezza della cittadinanza.

Attraverso l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, del personale della Questura e della Polizia Locale, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, è stato possibile in questi mesi effettuare controlli mirati e garantire una costante presenza della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia. L’attività, che ha interessato anche le frazioni vicine, è stata particolarmente gradita dai cittadini che nel corso dei vari servizi hanno sempre espresso apprezzamento per la presenza della Polizia di Stato sul territorio.

“È stato un piacere ricevere il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, che ringrazio per la gradita visita, che è stata occasione per conoscersi – spiega il Sindaco di Torgiano Eridano Liberti - e per ribadire la massima collaborazione nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel nostro territorio. Un colloquio che si è svolto all’insegna della massima cordialità e nel segno delle principali tematiche di interesse per il territorio in tema di sicurezza e prevenzione".

"In particolare, con l'arrivo della stagione estiva, abbiamo sottolineato le numerose manifestazioni, che si svolgono nella nostra città e che coinvolgono nelle attività le Forze dell'Ordine. Un passaggio importante anche su legalità e sicurezza- continua il Sindaco Liberti- e sulle iniziative portate avanti all'interno dell'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, e la stretta collaborazione tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato per il controllo del territorio a contrasto di ogni forma di illegalità. Ne è riprova il fatto che i dati sulla criminalità e sicurezza pubblica, dal primo semestre 2019 al primo semestre 2022, hanno subito un discreto calo, nel Comune di Torgiano”.