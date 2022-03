Sorpassa in curva e si scontra contro un'altra auto: il conducente era ubriaco e drogato

Un soprasso in curva evidentemente azzardato. Tanto che l'auto è finita per scontrarsi frontalmente contro una vettura che veniva in senso contrario. A bordo una donna e un uomo, rimasti feriti. Soccorsi dal 118, sono stati portati in ospedale per essere medicati. L'incidente si è verificato a Torgiano.

Hanno riportato ferite giudicate guaribili in alcune settimane. Gli accertamenti dei carabinieri di Cannara hanno appurato che il conducente della vettura che aveva invaso la corsia opposta, un giovane che viaggiava con tre coetanei, era al volante nonostante fosse sotto l'effetto di alcol e droga. E' stato denunciato e multato, ritirata la patente.

I carabinieri del Radiomobile di Assisi, invece, sempre nell'ambito dei controlli alla circolazione, hanno fermato un uomo, residente a Bastia Umbra. Era al volante dell'auto della compagna, i successivi accertamenti hanno appurato che l'auto era senza assicurazione e senza revisione. All'automoblista, invece, la patente era stata ritirata nel 2020 su disposizione della Prefettura di Perugia. E' stato multato e per l'auto è scattato il fermo amministrativo.

Sorte simile è toccata ad altri due uomini, uno alla guida di un furgone privo di assicurazione e revisione, il secondo al volante un’auto con la revisione scaduta. Entrambi sono stati multati, e al primo è stato anche sequestrato il furgone.