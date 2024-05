Todi: esteso alle ore notturne il pattugliamento nel centro storico

La Polizia Municipale di Todi in un continuo sforzo per migliorare il controllo del territorio ha recentemente esteso il servizio di pattugliamento nel centro storico alle ore notturne. Una decisione volta a contenere il fenomeno del parcheggio incontrollato durante la fascia serale che potrebbe creare seri problemi di sicurezza in caso di emergenze sanitarie o di soccorso.

Attualmente il servizio di pattugliamento è disposto dal Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Padricelli, in base alle necessità rilevate e a breve l’organico della Polizia Municipale sarà reintegrato con due nuove unità di personale, che consentiranno un potenziamento dei servizi e la formalizzazione dei controlli serali.

Nella nota dell’amministrazione comunale di legge: “In attesa di una revisione organica del piano di mobilità che avverrà con la necessaria concertazione, come già comunicato alle organizzazioni di categoria, dopo l’entrata in funzione dei nuovi ascensori di Porta Orvietana, è opportuno assicurare il rispetto del codice della strada in tratti di viabilità vitali quali Via Ciuffelli, Piazza Jacopone, Via Mazzini, Piazza del Popolo e Piazza Garibaldi".

Il sindaco Ruggiano ha inoltre annunciato il prolungamento notturno del servizio delle due linee urbane gratuite fino alla mezzanotte con estensioni fino all’una o alle due di notte in occasione di eventi particolari. Questa misura includerà anche l’apertura del parcheggio di Porta Orvietana e del relativo impianto di risalita meccanizzato.

In situazioni di acclarato pericolo alla viabilità e alla sicurezza l’amministrazione fa sapere che non è escluso il ricorso alla rimozione coatta dei veicoli. Inoltre durante i recenti pattugliamenti serali sono state comminate una ventina di sanzioni.