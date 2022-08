Todi, al via la campagna vacanze sicure: le regole d'oro per evitare furti e truffe che ad agosto si triplicano

La campagna di prevenzione contro i furti in abitazione e le truffe agli anziani, promossa dalla Questura di Perugia, è stata presentata ieri mattina a Todi. A illustrare il progetto è stato il Dirigente della Squadra Mobile, Gianluca Boiano e il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Monica Corneli. Si tratta di buone pratiche per contrastare la diffusione della microcriminalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini.

Il vademecum ‘Vacanze sicure’ suggerisce una serie di comportamenti da adottare prima di partire per le vacanze: dal non lasciare la cassetta della posta piena nei giorni di assenza al non comunicare attraverso i propri profili social le proprie vacanze. Non solo. La Polizia di Stato, come sottolineato nel corso dell’incontro, consiglia anche di non aprire a quanti, con la scusa di fornire informazioni o di dover controllare i contatori, cercano di entrare nelle abitazioni.

"Occorre, inoltre prestare attenzione - concludono dalla Polizia al fatto di vedere, magari, un veicolo, per troppi giorni in sosta, o che che si aggira con fare sospetto e comunicare gli estremi della targa alle autorità. Non bisogna aprire a coloro che si presentano alla porta con la scusa di controllare la posizione pensionistica o il contatore. In realtà vogliono solo raggirare le persone facendos i consegnare beni o soldi. Anche perché gli Enti, prima di fare controlli nelle case, affiggono avvisi nei palazzi".