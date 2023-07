Todi diventa un set televisivo: tre giorni di riprese per un noto programma statunitense

L’Umbria, ancora una volta, diventa un set televisivo. Fino alla scorsa settimana, fra Todi e la campagna circostante, una produzione televisiva statunitense ha effettuato tre giorni di registrazioni per un programma molto noto negli USA, trasmesso da una delle principali piattaforme streaming.

La troupe composta da circa venti persone, ha soggiornato nella città collinare e visitato le bellezze del centro storico e dei suoi dintorni.



I magnifici paesaggi arriveranno oltreoceano e l’entusiasmo del primo cittadino è lampante: “La città e il territorio non potranno che ricevere positive ricadute in termini turistici ed economici”. E ancora: “Siamo onorati di essere al centro di tanta attenzione mediatica a livello internazionale” conclude il Sindaco Antonino Ruggiano.

La riservatezza dei lavori è stata totale per via del format del programma e dei suoi protagonisti. Non si conoscono le date della messa in onda e nemmeno come si evolverà il progetto, non ci resta che attendere per saperne di più.