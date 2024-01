Campionati di astronomia, brilla la stella di Lucia Servili

Sono stati in totale 12427 gli studenti iscritti alla XXII edizione dei Campionati italiani di Astronomia, provenienti da 395 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale. La fase di preselezione consisteva nella compilazione di un questionario con 30 domande a risposta multipla, distribuite in tre livelli di difficoltà. Le giurie delle dieci sedi interregionali (Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino e Trieste) hanno concluso l’analisi dei risultati selezionando un totale di 1136 studenti in totale (411 per la categoria Junior 1 – classi terze della scuola sec. di primo grado) che vengono dichiarati ammessi alla gara interregionale 2024 tra i quali figura l’alunna Lucia Servili della classe 3C della scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di e membro del Cocchi Aosta Astro Club. La gara interregionale si svolgerà il 7 febbraio alle 14.30 a Teramo e avrà una durata di due ore e mezza. Le giurie interregionali e il comitato organizzatore designeranno entro l’8 marzo i 90 studenti in totale (20 per la categoria Junior 1) ammessi alla finale nazionale, prevista a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile. Il dirigente scolastico e le professoresse Mannaioli e Norgini si congratulano con Lucia e con tutti gli altri studenti che si sono impegnati nella gara.