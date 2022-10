Con l'auto contro un albero, muore a 55 anni sulla provinciale 379

Un uomo di 55 anni è morto, questa mattina, in un incidente stradale lungo la provinciale 379. L'auto sulla quale viaggiava, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro un albero posto sul bordo della strada

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 proveniente da Pantalla, ma il personale medico non ha potuto far niente per l'uomo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinier a cui è affidata la ricostruzione dell'incidente.