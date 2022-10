Todi, ripresi i lavori sulle mura urbiche. Entro l'anno la conclusione degli interventi da 156mila euro

Sono ripresi i lavori per il recupero e restauro delle mura urbiche di Todi nel tratto lungo viale della Fabbrica, a valle del campetto di calcio dell'Istituto Crispolti. Il cantiere era stato messo "in pausa" nei mesi scorsi essendo emersa la necessità dell'approvazione di una variante da parte della Regione dell'Umbria, che ha dato nei giorni scorsi il nuovo via libera all'intervento. L'opera pubblica, che comporterà una spesa di 156mila euro, prevede il consolidamento e ripristino di alcune ulteriori decine di metri di mura, in continuità con l'intervento effettuato negli anni precedenti a partire dal bastione di Porta Perugina. La variante si era resa necessaria per inserire l'esecuzione di terre armate a monte del muro, così dare compiutezza all'iniziativa di recupero della zona.

Nella mattinata di martedì il cantiere è stato oggetto di sopralluogo da parte del Sindaco Antonino Ruggiano, del vicesindaco Claudio Ranchicchio e dell'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri, alla presenza del direttore dei lavori Andrea Lombardini e della ditta esecutrice, prendendo atto della ripresa dei lavori e della fattibilità della loro ultimazione prima della fine dell'anno, data entro la quale verrà terminata l'opera di muratura e la risistemazione dell'area.

Nell'occasione è stato riesaminato lo studio di fattibilità per proseguire l'intervento di recupero e restauro dell'intero tratto di mura urbiche fino alla salita di San Carlo. "Si tratta di alcune centinaia di metri - specifica il Sindaco - sistemate le quali la città avrà la sua cinta quasi interamente restituita alla sua antica possenza e bellezza. Il Comune ha già predisposto un progetto preliminare che ha individuato in circa 5 milioni di euro l'importo necessario, risorse per il cui reperimento ci siamo già attivati e per le quali confidiamo di avere presto buone notizie".